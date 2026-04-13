10:34, 13 апреля 2026Мир

В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Власти Малайзии задержали два нефтяных танкера с россиянами на борту по подозрению в незаконной перевалке топлива. Об этом сообщает информагентство Bernama.

«В ходе проверок было установлено, что оба танкера, по всей видимости, осуществляли погрузку топлива без соответствующего разрешения», — заявил представитель малайзийского агентства по обеспечению соблюдения морского права.

По его словам, объем топлива, изъятого с танкеров, составил 800 тысяч литров. В ходе операции были задержаны 22 члена экипажей судов, в том числе граждане России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии.

Ранее береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море судно, следовавшее из России в испанский Лас-Пальмас.

