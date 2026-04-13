Захарова: Клинтон лжет, заявляя, что ее супруг не знал о преступлениях Эпштейна

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон лжет, утверждая, что ее супруг и бывший президент США Билл Клинтон не знал о преступлениях скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Вести».

«Я слышала и читала, как Хиллари Клинтон пыталась отмазать мужа в очередной раз, рассказывая о том, что он якобы не знал, куда ездит, и не понимал, кто такой Эпштейн, и ни в чем из этого не участвовал. Прошу прощения, доказательства того, что она врет, у меня есть», — поделилась Захарова.

Дипломат отметила, что представители элиты США знакомы с произведением «Лолита» Владимира Набокова, поэтому ни у кого не могло вызвать сомнений, почему самолет Джеффри Эпштейна носил название «Лолита Экспресс».

Ранее отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск предположил, что Джеффри Эпштейн до сих пор жив. Эррол Маск также усомнился в официальной версии смерти финансиста, поскольку во время обнаружения тела камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.