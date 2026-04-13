14:14, 13 апреля 2026

В МИД сделали заявление об удержании в Мексике несовершеннолетней россиянки

Захарова: Мексиканские власти могут насильственно удерживать 17-летнюю россиянку
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

МИД России сделает все возможное, чтобы вернуть несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову на родину. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Текст опубликован на сайте министерства.

«МИД совместно с посольством России в Мехико прилагает активные усилия для разрешения ситуации с (...) Кристиной Романовой. Убеждены, что оказавшаяся в Мексике девушка с очень непростой судьбой должна в кратчайшие сроки вернуться на родину. Используем для этого все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические возможности (...). Все вопросы, связанные с ее приемом в России, проработаны», — подчеркнула дипломат.

Однако Захарова отметила, что, по мнению российской стороны, мексиканские власти «в недостаточной степени прониклись пониманием серьезности сложившейся ситуации», которая может быть оценена в категориях «насильственного исчезновения человека». Она подчеркнула — Мексика таким образом серьезно нарушает свои международные обязательства.

Официальный представитель МИД России допустила, что местные госструктуры могут быть причастны к нарушениям, поскольку должностные лица правоохранительных органов продолжают отказывать в предоставлении консульского доступа к ребенку.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Яков Федоров сообщил, что власти страны отказываются возвращать в Россию Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ.

Несовершеннолетняя с 2023 года жила в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико, а в 2024 году пропала без вести. Позже ее обнаружили в Тихуане и передали под опеку госорганов.

