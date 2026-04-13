18:29, 13 апреля 2026

В нападении на женщину заподозрили человека-волка

Жители городка в США заподозрили человека-волка в нападении на женщину
Антонина Черташ
Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

В США полиция ищет загадочного зверя, который напал на женщину и нанес ей серьезные травмы. Об этом сообщает Z94.

Случай произошел в штате Оклахома. 38-летнюю женщину госпитализировали в критическом состоянии после того, как на нее набросилось неопознанное животное в округе Питтсберг. Официальные лица не могут определить, кто именно нанес травмы — собака, пума, медведь или кто-то еще. Специалисты даже взяли образцы ДНК с ее одежды.

Местные жители заподозрили, что в нападении может быть виновен человек-волк — создание из местных легенд, напоминающее гигантского, покрытого шерстью человека с волчьей головой. Время от времени люди сообщают, что видят его на границе Техаса и Оклахомы. Сама пострадавшая сообщила, что перед атакой слышала низкое рычание.

Власти склоняются к версии с пумой или медведем, так как эти животные постепенно возвращаются в регион. О результатах ДНК-экспертизы обещают сообщить позже.

Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
25 января 2023
Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

