В нападении на женщину заподозрили человека-волка

Жители городка в США заподозрили человека-волка в нападении на женщину

В США полиция ищет загадочного зверя, который напал на женщину и нанес ей серьезные травмы. Об этом сообщает Z94.

Случай произошел в штате Оклахома. 38-летнюю женщину госпитализировали в критическом состоянии после того, как на нее набросилось неопознанное животное в округе Питтсберг. Официальные лица не могут определить, кто именно нанес травмы — собака, пума, медведь или кто-то еще. Специалисты даже взяли образцы ДНК с ее одежды.

Местные жители заподозрили, что в нападении может быть виновен человек-волк — создание из местных легенд, напоминающее гигантского, покрытого шерстью человека с волчьей головой. Время от времени люди сообщают, что видят его на границе Техаса и Оклахомы. Сама пострадавшая сообщила, что перед атакой слышала низкое рычание.

Власти склоняются к версии с пумой или медведем, так как эти животные постепенно возвращаются в регион. О результатах ДНК-экспертизы обещают сообщить позже.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.