В одной стране одобрили регулирование цен на бензин

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 13 апреля 2026

Шиллерова: В Чехии одобрили позволяющий регулировать цены на бензин законопроект
Вячеслав Агапов

Фото: David W Cerny / Reuters

Власти Чехии одобрили законопроект, который позволяет регулировать цены на бензин. Об этом заявила министр финансов страны Алена Шиллерова, ее цитирует ТАСС.

Причиной таких мер стали опасения резкого подорожания топлива на фоне угроз США устроить морскую блокаду Ирана. Блокировка Персидского залива может стать реакцией на провалившиеся переговоры между сторонами. В результате навигация по одной из важнейших транспортных артерий будет окончательно нарушена, что приведет к сбоям в поставках, в том числе энергоресурсов.

«Правительство только что одобрило закон о регулировании цен на автомобильное топливо. Каждому кабмину [в будущем] он позволит во время кризиса быстро и жестко реагировать на ситуацию принятием решений о [потолке] цен, закрепленных правительственными постановлениями», — пояснила Шиллерова.

Власти планируют провести законопроект через парламент в ускоренном режиме. Закрепленные в документе нормы меняют действующую практику, при которой Министерство финансов ежедневно устанавливает максимальные цены на бензин и дизтопливо, которые обязательны для исполнения на следующий день всеми АЗС на территории Чехии.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что в обозримом будущем европейские страны могут столкнуться с нехваткой дизельного топлива. Из-за войны в Иране, отметил он, в некоторых регионах мира уже сейчас наблюдается дефицит дизельного топлива и авиационного керосина. На этом фоне власти Бангладеш и Пакистана начали вводить ограничения на использование природного газа для энергоемких отраслей экономики, пояснил Бироль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok