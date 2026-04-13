12:57, 13 апреля 2026

В России начнут ловить медуз для использования в промышленности

Шестаков: Эксперимент по вылову медуз в Азовском море пройдет в 2026 году
Дмитрий Воронин

Фото: pic chik / Shutterstock / Fotodom

Эксперимент по вылову медуз в Азовском море при помощи специальных орудий пройдет в 2026 году с июля до октября-ноября. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, которого цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, согласно имеющимся данным, в водоеме находится миллион тонн медуз, экспериментальный лов пройдет там, где есть курортные зоны. Часть выловленного объема планируется использовать в промышленных целях — например, для производства желатина и, возможно, коллагена.

«Если этот метод себя покажет, то, конечно, будет задача по его расширению», — отметил Шестаков, подчеркнув, что соответствующие планы связаны с сохранением экологического благополучия Азовского моря.

Как напоминают авторы материала, правительство РФ к 2030 году ждет от Минобрнауки и Росрыболовства предложений по добыче и дальнейшей переработке медуз, популяция которых значительно увеличилась на фоне роста солености Азовского моря.

Ранее стало известно, что власти разрешили российским рыбакам ловить рыбу-ведьму, или миксина, являющегося одной из доминирующих групп донных существ по численности во многих районах Мирового океана.

    Последние новости

    В Кремле прокомментировали поражение Орбана на выборах в Венгрии

    Развеян главный миф об автомобилях из Китая

    «Калашников» начал испытания нового ЗРК «Крона»

    Руководители российской городской больницы обманули медиков ради наживы

    США осыпали комплиментами «потенциального нового лидера» Ирана

    В российском городе из-за вспышки острой кишечной инфекции пострадали почти 700 человек

    Криминальный статус помогал российскому бизнесмену зарабатывать миллионы

    В офисе Зеленского сделали заявление о снижении призывного возраста

    Россиянин пришел в себя после пяти часов клинической смерти

    В России оценили риски распространения оспы обезьян

    Все новости
