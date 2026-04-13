11:46, 13 апреля 2026Россия

В России назвали три составляющие проигрыша Евросоюза после результатов выборов в Венгрии

Сенатор Косачев: Для Евросоюза наступает «идеальный шторм»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал три составляющие проигрыша Евросоюза после результатов выборов в Венгрии, заявив, что для объединения наступает «идеальный шторм». Мнением политик поделился в Telegram.

«Венгрия здесь — тактический выигрыш Брюсселя в настоящем, никак не защищающий его от стратегического поражения в будущем. [Виктор] Орбан уходит, проблемы остаются, более того — нарастают снежным комом», — обозначил Косачев.

Сенатор перечислил проблемы, с которыми Европа может столкнуться в ближайшее время. И первая из них — поиск 90 миллиардов евро для финансирования Украины, ведь именно Орбан выступал против выделения этих средств. «[Денег] у Брюсселя нет, а у других европейских столиц — тем более. И это будут средства, насильственно изъятые из карманов налогоплательщиков, которым происходящее нравится все меньше», — отметил Косачев.

Второй проблемой, с которой может в ближайшем будущем столкнуться Евросоюз, сенатор назвал рост цен на топливо и коммунальные услуги из-за событий на Ближнем Востоке. «Это не добавит оптимизма ни на бытовых кухнях, ни в коридорах власти», — подчеркнул он.

Третьей проблемой Косачев обозначил ссору Брюсселя с Вашингтоном, «которому в Венгрии внятно указали на его новое место в европейских делах». «[Это] продолжит будоражить НАТО, где европейцам придется умасливать Трампа новыми военными расходами», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром лидирует на выборах в парламент Венгрии после подсчета 91,90 процента голосов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя эти цифры, заявила, что Венгрия «возвращается на свой европейский путь».

