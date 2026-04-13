14:59, 13 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о «нелепой» помощи НАТО

Депутат Чепа: Стратегия НАТО ведет к дестабилизации безопасности в Европе
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп абсолютно прав, когда говорит о нелепости стратегии НАТО, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп назвал «нелепой» финансовую помощь Вашингтона странам НАТО для защиты от России, отметив, что на эти цели ушли триллионы долларов. Глава Белого дома также пообещал, что огромные траты США на альянс будут подвергнуты «серьезному анализу».

«Я думаю, что НАТО надо пересматривать стратегию в плане вооружения, в плане продвижения на восток — то, что они делали, в плане затрат. Это ведет к дестабилизации безопасности в Европе, именно политика этого союза. Я думаю, здесь Трамп абсолютно прав, надо пересматривать», — высказался депутат.

До этого Трамп объявлял, что США необходимо заново пересмотреть отношения с НАТО. «Сейчас мы должны пересмотреть НАТО, поскольку они не пришли к нам на помощь [в операции против Ирана]», — заявил он.

