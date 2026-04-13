В России поставили рекорд по изъятым у коррупционеров миллиардам рублей

KP.RU: За 3 месяца у коррупционеров в РФ изъяли рекордные 151,5 млрд рублей

В России поставлен новый рекорд по стоимости изъятого у коррупционеров имущества.

За три месяца в доход государства было обращено 151,5 миллиарда рублей — это 9,4 процента от 1,6 триллиона рублей, изъятых у взяточников в 2025 году. В 2024-м было конфисковано незаконно нажитого имущества на 500 миллиардов рублей.

Под следствием и судом оказались бывшие депутаты, губернаторы, вице-губернаторы, сенаторы, министры и десятки судей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подала антикоррупционный иск к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой — бывшей жене экс-главы краевого суда Александра Чернова.