В российском регионе приготовили 600-килограммовую «Царь-Пасху»

09:45, 13 апреля 2026

В Крыму приготовили трехметровую «Царь-Пасху» весом 600 килограммов
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кулич рекордных размеров приготовили в Крыму — вес «Царь-Пасхи» составил 600 килограммов, а диаметр 3,5 метра, рассказал руководитель Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

По его словам, оказавшийся одним из самых больших на планете кулич освятил благочинный Бахчисарайской церкви отец Петр.

На приготовление гигантского праздничного лакомства было потрачено 250 килограммов муки, 1000 яиц, 500 килограммов сахара и 15 килограммов изюма. Кулич украсили 53 пряника с изображениями главных достопримечательностей полуострова. Также для этих целей были использованы зефирные цветы.

Пасхальный десерт раздали всем желающим гостям парка в праздничный день.

О том, что в Крыму планируют приготовить огромный кулич, стало известно на прошлой неделе.

