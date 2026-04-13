В США встревожились из-за неожиданного решения Трампа

Риттер: Трамп не сможет заблокировать Ормузский пролив

Решение президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив невозможно исполнить, так как в таком случае Штаты вступят в войну со всем миром. О неожиданном решении Трампа высказался американский военный аналитик Скотт Риттер.

«Блокада — это акт войны, а значит, перемирие прекращается. Через этот пролив протекает кувейтская нефть, нефть Эмиратов, а также саудовская, бахрейнская и катарская. Мы не в состоянии начать блокаду Ормузского пролива. В этом случае мы просто объявим войну всему миру», — сказал он.

По его словам, блокировка пролива поставит под угрозу все находящиеся там американские корабли, а блокировка с более дальней дистанции не имеет смысла. «Эта блокада, вероятно, отступит дальше, куда-то в Индийский океан. Ну, удачи, Дональд Трамп!», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива на фоне провала переговоров.