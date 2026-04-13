20:29, 13 апреля 2026

В США заявили о последствиях блокады Ормузского пролива для всего мира

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: File Photo / Reuters

Последствия блокады Ормузского пролива, объявленной президентом США Дональдом Трампом, ощутит на себе весь мир. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Это иллюзорные надежды, замаскированные под стратегию. Блокада не является разумной альтернативой военным ударам. На самом деле это акт войны, к тому же с серьезными рисками», — говорится в материале.

План блокады со стороны военно-морских сил (ВМС) США может оказаться неудачным, поскольку столкнется с серьезным ответом Ирана. Еще более опасным сценарием является негативная реакция стран, которые закупают у Тегерана нефть, особенно Китая.

Как отмечают авторы, ситуация становится особенно острой из-за того, что Трамп собирается в Китай на саммит с лидером КНР Си Цзиньпином. Однажды президенту США уже пришлось отложить встречу из-за конфликта. «Вторично отложить ее или отправиться в Пекин, имея, по его собственным словам, слабые козыри, было бы унизительным ударом по репутации Америки», — констатируют журналисты.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заблокируют Ормузский пролив 13 апреля в 17 часов по московскому времени. Также американский лидер допустил возобновление ограниченных ударов по Ирану в дополнение к блокаде на фоне провала переговоров.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после Ирана

    Небензя захотел увидеть учителя истории Каллас

    Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

    Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

    Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

    Россиянам подсказали простую формулу для оценки эффективности сна

    В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

    Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

    Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

    Все новости
