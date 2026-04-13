В тактике российских войск заметили важное изменение

Подоляка: Пехота ВСУ стала приоритетной целью для российских военных

Для российских военных приоритетной целью стала пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не техника. Об этом заявил российский военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, подтверждением этого стали снятые в последние дни видео с уничтожением украинского личного состава ударами FPV-дронов, а также «данные с мест». По словам блогера, российским военным отдан приказ уничтожать именно пехоту противника.

Он назвал это важным изменением, которое может дать результат по итогам военной кампании 2026 года. При этом Подоляка подчеркнул, что охота на личный состав не несет для ВСУ ничего хорошего, особенно для мобилизованных, которые оказываются на фронте почти без подготовки и без навыков защиты от дронов.

Ранее экс-командир бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич заявил, что штурмовые полки Вооруженных сил Украины, созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц. Он подчеркнул, что главнокомандующий не умеет воевать иначе.