Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13 апреля 2026

В тактике российских войск заметили важное изменение

Подоляка: Пехота ВСУ стала приоритетной целью для российских военных
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для российских военных приоритетной целью стала пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ), а не техника. Об этом заявил российский военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

По его словам, подтверждением этого стали снятые в последние дни видео с уничтожением украинского личного состава ударами FPV-дронов, а также «данные с мест». По словам блогера, российским военным отдан приказ уничтожать именно пехоту противника.

Он назвал это важным изменением, которое может дать результат по итогам военной кампании 2026 года. При этом Подоляка подчеркнул, что охота на личный состав не несет для ВСУ ничего хорошего, особенно для мобилизованных, которые оказываются на фронте почти без подготовки и без навыков защиты от дронов.

Ранее экс-командир бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич заявил, что штурмовые полки Вооруженных сил Украины, созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц. Он подчеркнул, что главнокомандующий не умеет воевать иначе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok