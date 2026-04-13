В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

УФСИН опровергло потерю зрения членом банды Цапков Цеповязом

Данные о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз, фотографии которого, поедающего в колонии крабов и другие морепродукты, разлетелись по многим СМИ, почти ослеп, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

В ведомстве также подчеркнули, что информация о здоровье осужденных является врачебной тайной.

Ранее сообщалось, что за решеткой Цеповяз почти полностью потерял зрение.

В октябре 2018 года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. В 2024 году сообщалось, что в ростовском СИЗО-1 Цеповяз устроил себе двухлетний отпуск с плазменным телевизором, красной икрой и регулярными походами в баню, однако потом эту информацию опровергли.