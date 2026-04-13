Выжившая на Камчатке туристка рассказала о 30-часовой борьбе за жизнь

Выжившая на Авачинском перевале на Камчатке туристка рассказала, как путешественники больше суток боролись за жизнь. Об этом говорится в Telegram-канале «сПУТНИКИ по жизни».

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что состояние туристов, пострадавших в трагедии на Камчатке, врачи оценивают как удовлетворительное. По словам главврача краевой больницы Михаила Селютина, в настоящий момент решается вопрос о выписке пациентов.

О пропаже группы из семи туристов стало известно в ночь на 10 апреля. Позднее сообщалось, что двоих туристов не удалось спасти. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.