Культура
16:04, 13 апреля 2026Культура

Юрий Лоза призвал опубликовать доказательства существования НЛО

Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза указал на отсутствие доказательств полетов человека в космос и существования неопознанных летающих объектов (НЛО). Его комментарий передает aif.ru.

«Нет никаких доказательств. Есть просто рассказы разных людей, будь то американские космонавты или те, кто якобы общается с инопланетянами», — подчеркнул артист.

Лоза отметил, что при отсутствии реальных подтверждений нельзя верить в подобную информацию. «Рассказов полно и про снежного человека, Лохнесское чудовище, а доказательств нет», — пояснил он. По словам автора хита «Плот», на теме космоса и внеземных цивилизаций зарабатывают «очень серьезные деньги», превращая это в индустрию развлечений.

Ранее Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли, которые были опубликованы НАСА. Певец заявил, что настолько качественные мистификации могли быть созданы искусственным интеллектом. Лоза указал, что нейросеть способна создавать реалистичные 3D-картинки с движением и пением, «а уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица».

