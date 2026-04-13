Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 13 апреля 2026

Заносчивый парень корчил из себя эксперта в сложной теме и был жестоко разоблачен

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jelena Stojancevic / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником B4nditKaleido рассказала о конфликте с новым бойфрендом своей подруги, который недавно влился в их группу. С самого начала знакомства тот мнил себя экспертом в области технологий и строительства.

«Я много лет проработала в сфере высокотехнологичного машиностроения. Для меня это не просто работа, это то, чем я живу и дышу. Проблема этого парня в том, что каждый раз, когда он открывает рот, он несет полную чушь. Обывателю она может показаться профессиональной, но на самом деле это просто какой-то мусор», — написала женщина.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Во время очередного большого обеда с друзьями лжеэксперт принялся давать одному из них рекомендации на тему крупных вложений в новый девелоперский проект. В частности, он посоветовал сэкономить на моделировании конструкций и использовать малоизвестное и устаревшее программное обеспечение, в чем автор увидела подстрекательство к игнорированию протоколов безопасности. Когда девушка попыталась вмешаться, парень ответил ему: «Дорогуша, тут серьезные ребята говорят о настоящем бизнесе».

«Это стало последней каплей. Я перестала есть, откинулась назад и начала задавать ему очень конкретные технические вопросы о расчетах несущих конструкций и интеграции программного обеспечения. Он моментально взмок и попытался выкрутиться с помощью модных словечек, но я вцепилась в него мертвой хваткой. Я разбирала каждый его аргумент 15 минут подряд, пока он просто не замер, уставившись в свою тарелку в абсолютной тишине», — написала женщина.

После ухода друзей муж автора сказал, что она была слишком резка, унизив гостя без всякой причины, кроме собственного эго. Но женщина парировала это тем, что пыталась уберечь другого члены группы от огромной финансовой ошибки, основанной на советах лжеэксперта.

Ранее девушка предала лучшую подругу ради должности и моментально пожалела об этом. Они поддерживали близкие отношения еще с колледжа, а в последние годы совместно снимали квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Путиным пасхальное перемирие завершилось. За 16 часов российские позиции были атакованы почти две тысячи раз

    В США встревожились из-за неожиданного решения Трампа

    В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Еще одна страна отказалась от участия в блокаде Ормузского пролива

    Назван оптимальный объем памяти для видеоигр

    Бейонсе пришла на светский вечер в прозрачном корсете

    В Москве хакеры решили взломать терминал фастфуда и попались

    Федерация водного поло Украины призвала отменить матч с россиянами

    Маск прокомментировал поражение Орбана

    Ольга Бузова назвала условие для съемки в обнаженном виде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok