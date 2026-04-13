Жених случайно расправился с другом на мальчишнике

07:00, 13 апреля 2026

В США жених случайно застрелил друга на мальчишнике
Юлия Юткина

Фото: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock / Fotodom

В городе Брокен-Боу, США, мальчишник 22-летнего Нолана Дэйна Энджела закончился стрельбой со смертельным исходом. Об этом сообщает KXII.

Энджел рассказал, что снял дом, чтобы отметить предстоящую свадьбу с друзьями. Ночью они внезапно услышали стук в дверь и увидели тень человека. Жених тут же схватил пистолет и выстрелил в таинственную фигуру. Человек упал.

Выйдя на улицу, мужчины обнаружили на крыльце 21-летнего Брейдена Ульмана. Он был другом жениха, а тот случайно ранил его. Пуля попала в грудь.

Ульмана срочно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Энджела арестовали.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу прямо во время свадебной церемонии. Ее задержали, а жениху удалось скрыться.

