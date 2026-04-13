Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:44, 13 апреля 2026

Женщина выжила после удара молнии и поставила полицию в тупик

В США полиция установила личность женщины, выжившей после удара молнии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В городе Супериор, США, под деревом, в которое ударила молния, нашли таинственную женщину без сознания. Об этом пишет People.

Дерево растет рядом с пешеходной дорожкой. Проходившие мимо него люди рассказали, что сначала услышали громкий звук, а затем увидели лежащую на земле женщину. Когда спасатели прибыли на место происшествия, у нее не было пульса, и она не дышала. Ей удалось выжить только благодаря действиям профессионалов. После продолжительной реанимации у нее восстановился слабый пульс.

Женщину доставили в больницу в критическом состоянии. При ней не было документов, удостоверяющих личность, а телефон был серьезно поврежден. Полицейские сняли ее отпечатки пальцев и изучили сообщения о людях, пропавших без вести в районе, однако так и не смогли установить ее личность.

Тогда полицейские опубликовали информацию о пациентке в социальных сетях. Они не стали публиковать фотографию, чтобы не шокировать пользователей ее многочисленными травмами, поэтому постарались максимально подробно описать ее внешность. В том числе указали, что на предплечье женщины есть татуировка в виде трех бабочек.

Только спустя день полиции удалось идентифицировать женщину. Они не стали раскрывать подробности разгадки тайны. «Ее семья сейчас рядом с ней, и она по-прежнему находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Австралии пенсионера и его собаку ударило молнией в парке. Мужчину госпитализировали с ожогами бедра и живота, а его питомца спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok