Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

В Хабаровске мусоровозы не могут подъехать к контейнерам на частной территории

В одном из переулков Хабаровска возникла проблема с вывозом мусора из-за принадлежности части улицы местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Проблема возникла в Дистанционном переулке. Раньше местные жители вешали пакеты с мусором на заборы, откуда их забирали работники коммунальных служб. Когда власти решили сделать общую контейнерную площадку, оказалось, что мусоровозы могут подъехать к ней только через частную территорию. Местные жители, которые прокладывают часть дороги на этой территории, пропускать автомобили не хотят. Существует объезд, однако он слишком узок для мусоровоза.

Отмечается, что в настоящее время региональный оператор думает о переносе контейнерной площадки.

