Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:27, 14 апреля 2026Силовые структуры

20-летний россиянин оказался орудовавшим в Сибири диверсантом

В Минусинске 20-летний местный житель сел за диверсию на железной дороге
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Красноярском крае 20-летнего жителя Минусинска отправили в СИЗО по делу о поджоге релейных шкафов на железной дороге в Сибири. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, молодой человек в январе 2026 года сознательно пошел на серию диверсий, он поджигал релейные шкафы, относящиеся к транспортной инфраструктуре на Красноярской железной дороге. Суд в Минусинске на время следствия принял решение об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела.

Ранее в Томской области ФСБ задержала работавших на иностранные спецслужбы подростков-диверсантов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok