20-летний россиянин оказался орудовавшим в Сибири диверсантом

В Минусинске 20-летний местный житель сел за диверсию на железной дороге

В Красноярском крае 20-летнего жителя Минусинска отправили в СИЗО по делу о поджоге релейных шкафов на железной дороге в Сибири. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

По данным следствия, молодой человек в январе 2026 года сознательно пошел на серию диверсий, он поджигал релейные шкафы, относящиеся к транспортной инфраструктуре на Красноярской железной дороге. Суд в Минусинске на время следствия принял решение об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела.

Ранее в Томской области ФСБ задержала работавших на иностранные спецслужбы подростков-диверсантов.