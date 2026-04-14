46-летний Джеймс Макэвой вызвал споры в сети из-за неузнаваемой внешности

Британский актер Джеймс Макэвой вызвал споры в сети неузнаваемой внешностью. Кадры и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летний артист опубликовал видео, в котором запечатлел себя в темно-розовой футболке и с зачесанными назад седыми волосами. При этом Макэвой также продемонстрировал на камеру морщины и бороду.

Поклонники удивились изменившейся внешности звезды «Сплита» и стали обсуждать ее в комментариях под роликом. «Это какой-то фильтр на нем?», «Кто-то понял, что это была нейросеть?», «Черт побери, почему ты выглядишь таким старым? Что с тобой произошло?», «А ведь когда-то был горячим», «Тебе 40 или 60? Ты себя запустил», — высказывались они.

Однако были и те пользователи сети, которые встали на защиту знаменитости: «Мне нравится, как он стареет», «Один из великих!», «Друзья, спокойно. Он не постарел. Он просто снова перевоплотился в одну из своих личностей», «Серебряный лис», «Он прекрасно выглядит. Все в порядке».

