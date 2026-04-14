14:41, 14 апреля 2026

Автора хитов Пугачевой госпитализировали

90-летний композитор Раймонд Паулс попал в больницу
Ольга Коровина

Фото: Evija Trifanova / Коммерсантъ

Прославленный советский и латвийский композитор, автор хитов в исполнении Аллы Пугачевой Раймонд Паулс попал в больницу. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», — рассказал 90-летний музыкант, не уточнив причину госпитализации.

В 2024 году Паулс заявил, что может завершить музыкальную карьеру из-за ухудшения здоровья и проблем со зрением. Композитор уточнил, что испытывает сложности, когда необходимо что-то записывать или работать с нотами. В 2026 году музыкант пожаловался на плохое самочувствие на фоне перенесенного осенью 2025 года инфаркта. Он сообщил, что не выходит из дома и принимает необходимые лекарства, при этом чувствует себя «очень плохо».

