15:25, 14 апреля 2026

Бывшая возлюбленная Моргенштерна выиграла суд у налоговой из-за доходов на OnlyFans

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Бывшая возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) Лиза Василенко выиграла суд у налоговой из-за доходов на платформе OnlyFans. Подробности публикует Ukranews.

Известно, что налоговая пыталась взыскать с блогерши более 1,6 миллиона гривен (2,7 миллиона рублей) за якобы полученный на платформе в 2022 году доход. Согласно иску, за год OnlyFans выплатил модели 179 942 доллара (более 13 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Однако адвокат Василенко заявила, что на самом деле та заработала на платформе в четыре раза меньше названой суммы, а именно, 43 200 долларов (3,2 миллиона рублей). Кроме того, по словам защиты, инфлюэнсер была зарегистрирована как ФЛП третьей группы с налоговой ставкой 5 процентов, а не как обычное физическое лицо со ставкой 18 процентов. К тому же девушка с 2021 года непрерывно жила в Чехии, что поставило под сомнение ее статус налогового резидента Украины.

Отмечается, что суд отдельно зафиксировал грубые ошибки во время организации проверки Василенко. В итоге судья признал все налоговые уведомления-решения противоправными и отменил их, а также обязал возместить манекенщице 14 376 гривен (24 тысячи рублей) судебного сбора.

В 2022 году сообщалось, что Моргенштерн развелся с супругой Диларой Зинатуллиной. О его отношениях с Василенко стало известно спустя год, а осенью 2024 года пара окончательно рассталась.

