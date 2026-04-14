Азаров: Киев не демонстрирует готовность к миру, там настроены на войну

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре с ТАСС оценил готовность страны к заключению мира, отметив, что бюджет, над которым там сейчас работают — это бюджет войны.

Азаров уверен, что в Киеве настроены только на продолжение войны, и ни президент Владимир Зеленский, ни правительство, не демонстрируют готовность к миру.

«Мы слышим такие призывы от Кличко [мэра Киева Виталия] воевать 100 лет, еще какой-то деятель заявил о 10 годах. Пока там никто о мире вообще даже не говорит на уровне депутатов, на уровне министров, правительства, да и самого Зеленского. Он болтает иногда, что вот я готов. Ну, готов, так выложи карты на стол, на каких условиях ты готов», — сказал экс-премьер.

Азаров добавил, что пока на Украине не произойдет смена режима, который привел к государственному перевороту и реализует русофобскую политику, в стране не будет никаких изменений.

Кроме того, нынешний киевский режим не прекращает преследовать Украинскую православную церковь, а также в стране отсутствуют любые права человека, в том числе на жизнь.

Ранее постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя назвал Евросоюз (ЕС) соучастником преступлений Украины.