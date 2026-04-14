Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

Рэдклифф назвал фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» нелюбимой частью серии

Британский актер Дэниэл Рэдклифф признался, что фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» является его нелюбимой частью знаменитой кинофраншизы. Об этом он рассказал в интервью проекту Happy Sad Confused, доступном на YouTube.

«Для меня "Принц-полукровка" находится в самом низу списка. Дело не в фильме, это личная история», — поделился Рэдклифф.

Актер заявил, что любимой частью для него стала последняя — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Также он сообщил, что больше любит «Тайную комнату», чем «Философский камень», из-за присутствия василиска. Кроме того, он предпочитает «Кубок огня» наиболее популярной среди фанатов картине — «Узнику Азкабана».

«Я знаю, все хотят, чтобы я выбрал "Узника Азкабана". Но мне безумно понравилось то, над чем я работал в четвертом фильме», — пояснил Рэдклифф.

Ранее Рэдклифф призвал не спрашивать юных актеров нового сериала HBO «Гарри Поттер» об оригинальном касте культовой кинофраншизы. Он добавил, что новая экранизация будет отличаться от прошлой, и выразил уверенность в том, что 12-летний Доминик Маклафлин справится с ролью Поттера лучше него.