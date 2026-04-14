16:33, 14 апреля 2026

Детектив допустил связь загадочного исчезновения Героя России Асылханова с его семьей

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Герой России Алексей Асылханов, загадочно исчезнувший в Юрге Кемеровской области 3 апреля, с большой долей вероятности жив. Мнение об этом выразил частный детектив Намиг Аббасов в беседе с omsk.aif.ru.

Сыщик отверг версии, связанные с криминалом и украинскими спецслужбами. Разобрав действия военного, он также усомнился во внезапном приступе ПТСР или амнезии. По мнению Аббасова, жена ветерана, которая «рисует идеальный портрет супруга», и его близкие могут стесняться говорить о проблемах в семье военнослужащего.

Что известно о молодом Герое России:

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году военнослужащего медалью «Золотая Звезда» лично наградил президент РФ Владимир Путин. На счету Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

«В моей практике есть опыт, когда люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за какой-то срыв, за запой и так далее. Алексей — медийная личность. Представляете его состояние сейчас? Весь город говорит о нем, а он, возможно, сидит у приятеля и боится выйти на свет, потому что не готов признать: "Я сорвался"», — порассуждал детектив.

Он подчеркнул, что искать нужно не диверсантов, а ответ на вопрос, что произошло в голове и дома у Аббасова за час до его пропажи. «А то, что СК молчит — это даже хорошо. Значит, у них есть ниточка, но информация пока не раскрывается в интересах следствия», — считает Аббасов.

Ранее жена Асылханова Валерия сообщила, что беременна. Свое физическое состояние она оценила как нормальное.

О пропаже награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Алексея Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены. Кроме того, выяснилось, что занятий у мужчины в день исчезновения не было.

