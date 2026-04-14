Батраков и Кисляк вошли в тройку лучших полузащитников Восточной Европы

Два российских футболиста вошли в тройку лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Об этом сообщает сайт организации.

20-летний игрок «Локомотива» Алексей Батраков по итогам исследований, проведенных центром, набрал 80,7 балла из 100 возможных. Он обошел ближайшего преследователя в лице Василие Костова из «Црвены Звезды», у которого 80,3 очка. Замыкает тройку лучших полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, он набрал 79,2 балла.

Ранее стало известно, что Батраковым интересуется ПСЖ. Однако его агент Владимир Кузьмичев заявил, что предложения о переходе пока не поступало.

До этого футболист рассказал о своих ежемесячных тратах. Как правило, они составляют от 100 до 250 тысяч рублей.