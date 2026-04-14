Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер заявил о схожести культур Италии и России

Певец Джо Линн Тернер, известный по выступлениям в составе культовой рок-группы Deep Purple, заявил, что в культуре России и Италии есть много общего. Его слова передает Пятый канал.

По словам артиста, который сам родился в Италии, он нашел сходства в национальных блюдах, укладе семьи, религии. Тернер назвал российскую культуру очень глубокой и особенной. С россиянами же он может «поесть, выпить и повеселиться».

«Все такие чудесные, точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — заявил музыкант.

В 2016 году другой участник британской рок-группы Deep Purple Иэн Гиллан пригласил на свой сольный концерт председателя правительства России Дмитрия Медведева.