13:24, 14 апреля 2026Культура

Экс-солист Deep Purple сравнил русскую и итальянскую культуры

Андрей Шеньшаков

Фото: Remo Casilli / Reuters

Певец Джо Линн Тернер, известный по выступлениям в составе культовой рок-группы Deep Purple, заявил, что в культуре России и Италии есть много общего. Его слова передает Пятый канал.

По словам артиста, который сам родился в Италии, он нашел сходства в национальных блюдах, укладе семьи, религии. Тернер назвал российскую культуру очень глубокой и особенной. С россиянами же он может «поесть, выпить и повеселиться».

«Все такие чудесные, точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — заявил музыкант.

В 2016 году другой участник британской рок-группы Deep Purple Иэн Гиллан пригласил на свой сольный концерт председателя правительства России Дмитрия Медведева.

