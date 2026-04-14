WSJ: ЕС начал подготовку коалиции без США для содействия судоходству в Ормузе

В Европе хотят создать коалицию для содействия судоходству в Ормузском проливе без участия США. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что европейские страны разрабатывают план по созданию широкой коалиции для обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив, включая отправку минно-разведывательных и других военных кораблей. При этом подчеркивается, что реализация инициативы возможна лишь после завершения конфликта и в нее может не войти США.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, к инициативе может присоединиться Германия, хотя ранее в стране публично с осторожностью относились к идее какого-либо военного участия. Однако ряд разногласий между европейцами еще предстоит урегулировать.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.