23:06, 14 апреля 2026

ЕС начал подготовку коалиции без США для содействия судоходству в Ормузе

Марина Совина
В Европе хотят создать коалицию для содействия судоходству в Ормузском проливе без участия США. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что европейские страны разрабатывают план по созданию широкой коалиции для обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив, включая отправку минно-разведывательных и других военных кораблей. При этом подчеркивается, что реализация инициативы возможна лишь после завершения конфликта и в нее может не войти США.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, к инициативе может присоединиться Германия, хотя ранее в стране публично с осторожностью относились к идее какого-либо военного участия. Однако ряд разногласий между европейцами еще предстоит урегулировать.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

    Последние новости

    Зеленский предупредил об ударе по Украине

    Фигурантке дела о гибели пациентки в московской клинике избрали меру пресечения

    Семь школьниц избили одноклассницу и знакомую в Подмосковье

    В США пообещали переключиться на другие страны после завершения военной операции в Иране

    В Раде задали вопрос Зеленскому после его слов о роботах в зоне СВО

    ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожье

    Солдаты ВСУ начали экономить ракеты ПВО в ущерб результативности

    Зеленский допустил замедление поставок Patriot на Украину

    ЕС начал подготовку коалиции без США для содействия судоходству в Ормузе

    Рэпер нокаутировал бывшего футболиста сборной России в бою по правилам ММА

    Все новости
