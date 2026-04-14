16:06, 14 апреля 2026

Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

The Pattaya News: В Таиланде арестовали иностранца, спускавшего штаны с женщин
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Valeria Mongelli / Anadolu via Getty Images

Спускавший штаны с женщин в Таиланде иностранец объяснил свои поступки фразой «был пьян». Об этом сообщило издание The Pattaya News.

13 апреля в Паттайе полиция задержала 40-летнего мужчину, который спустил штаны с двух местных жительниц рядом с аптекой в районе Патхум Ван. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал обвинения в домогательствах, утверждая, что не несет ответственности за свои действия.

Материалы по теме:
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
3 апреля 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

Отдыхающего арестовали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту непристойного поведения. Уточняется, что сексуальные домогательства во время Сонгкрана — таиландского Нового года — может повлечь за собой тюремное заключение и штраф.

Ранее десятки трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) задержали в Таиланде. Власти заявили, что им пришлось пойти на такие меры из-за многочисленных случаев преследования туристов.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

    Виктория Боня обратилась к Путину «от лица народа»

    Мэр российского города объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

    Российские бронежилеты с повышенной защитой от осколков направят на апробацию

    К Санду обратились из-за похищения силовиками Украины человека из Молдавии

    Все новости
