Иностранец спустил штаны с двух женщин в Таиланде и объяснил поступок фразой «был пьян»

The Pattaya News: В Таиланде арестовали иностранца, спускавшего штаны с женщин

Спускавший штаны с женщин в Таиланде иностранец объяснил свои поступки фразой «был пьян». Об этом сообщило издание The Pattaya News.

13 апреля в Паттайе полиция задержала 40-летнего мужчину, который спустил штаны с двух местных жительниц рядом с аптекой в районе Патхум Ван. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отрицал обвинения в домогательствах, утверждая, что не несет ответственности за свои действия.

Отдыхающего арестовали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту непристойного поведения. Уточняется, что сексуальные домогательства во время Сонгкрана — таиландского Нового года — может повлечь за собой тюремное заключение и штраф.

Ранее десятки трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) задержали в Таиланде. Власти заявили, что им пришлось пойти на такие меры из-за многочисленных случаев преследования туристов.