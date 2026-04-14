Из Чечни вылетел борт с группой подготовленных в университете Путина бойцов

Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону СВО самолета с добровольцами

Из международного аэропорта Грозный в зону специальной военной операции (СВО) вылетел борт с группой добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, все бойцы прошли усиленную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина. «Под руководством лучших инструкторов страны они отточили все навыки, необходимые для безупречного выполнения задач в самых жестких условиях», — написал чиновник.

Перед вылетом к добровольцам обратился председатель правительства Чечни Магомед Даудов, который пожелал бойцам «крепости духа, выполнения поставленных задач и скорого возвращения домой с долгожданной победой».

Ранее Кадыров сообщил, что по состоянию на 31 марта из Чечни в зону СВО отправлены 75 тысяч бойцов. Он также подчеркнул, что в регионе действует 31 социальная мера поддержки для участников спецоперации.