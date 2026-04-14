Китайский производитель отзовет в России тысячи автомобилей

Geely отзовет в России 38,9 тысячи автомобилей Atlas для замены деталей

Китайский производитель Geely отзовет в России 38,9 тысячи автомобилей Atlas. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает РИА Новости.

Под отзывную кампанию попадут машины, которые продавались с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Причиной стала необходимость замены предохранителя парковочного ассистента.

«Компания ООО "Джили-Моторс" приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas», — заявили в компании.

Как сообщил ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов, китайские производители начали сокращать модельные линейки в России. Эксперты рынка считают, что таким образом компании проводят оптимизацию на фоне роста конкуренции и изменений рыночных условий. По словам специалиста, на внутреннем рынке Китая в настоящий момент работают более ста отраслевых производителей. К 2030 году прогнозируется сокращение их числа примерно до тридцати.