Клуб Месси объявил об уходе главного тренера

Клуб Месси «Интер Майами» объявил об уходе Маскерано с поста главного тренера

Клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» на своем сайте объявил об уходе Хавьера Маскерано с поста главного тренера команды.

В «Интере» заявили, что аргентинский специалист решил уйти в отставку по личным причинам. «Желаю клубу всего наилучшего, не сомневаюсь, что он продолжит добиваться успехов в будущем», — заявил Маскерано.

Аргентинец возглавил «Интер Майами» в 2024-м, в минувшем году команда под его руководством выиграла MLS. Контракт с Маскерано был рассчитан до 2027 года.

Капитаном «Интер Майами» является Лионель Месси. Вместе с Маскерано они играли за «Барселону» и сборную Аргентины.

