12:12, 14 апреля 2026Мир

Лавров встретился с министром иностранных дел Китая

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Глава МИД России Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Пекине», — написала дипломат.

О предстоящем визите Лаврова в Китай стало известно 13 апреля. Российский министр пробудет в Китае до 15 апреля.

В ходе переговоров дипломаты намерены обсудить двустороннее сотрудничество, а также международные и региональные вопросы, в частности совместную работу в рамках ООН, БРИКС, ШОС. Также стороны проведут обмен мнениями по украинскому урегулированию и ситуации на Ближнем Востоке.

