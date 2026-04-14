Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

Мадьяр и фон дер Ляйен условились решить вопрос о размораживании средств

Лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен условились решить вопрос о размораживании средств, предназначенных для Венгрии и удерживаемых Брюсселем. Об этом сообщил сам политик в соцсети Х.

«У меня состоялся важный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы договорились, что разблокирование средств ЕС, предназначенных для венгерского народа, но замороженных из-за коррупции предыдущего правительства, является главным приоритетом», — отметил Мадьяр.

По его словам, новое венгерское правительство примет ключевые решения о том, как разблокировать и инвестировать эти средства. Мадьяр заверил, что Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с Будапештом в этом вопросе.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что поговорила с Мадьяром и обсудила с ним первоочередные задачи.