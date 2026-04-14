Макрон выступил с призывом к Ирану и США

Макрон призвал к возобновлению переговоров США и Ирана в Исламабаде

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США и Иран к возобновлению переговоров в Исламабаде. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Вчера я говорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с президентом США Дональдом Трампом. Я призвал к возобновлению переговоров, приостановленных в Исламабаде, к устранению недоразумений и к избежанию дальнейшей эскалации», — говорится в публикации.

Макрон также призвал соблюдать режим прекращения огня, включить в него Ливан, а также открыть Ормузский пролив, отменив пошлины и иные ограничения.

«При таких условиях переговоры должны суметь быстро возобновиться при поддержке ключевых заинтересованных сторон», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.