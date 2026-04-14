10:26, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Геннадий Малахов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Блотницкий / PhotoXPress

Известный российский телеведущий Геннадий Малахов заявил, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом он рассказал в разговоре с KP.RU.

По словам Малахова, семь лет назад у него была практически инвалидность. «У меня было очень плохо со здоровьем (...) — поясница и весь позвоночный столб разваливались», — пожаловался он.

72-летний телеведущий добавил, что в итоге смог восстановиться. Как уточнил Малахов, в этом ему помог тренажер, который позволяет поднимать большой вес на небольшую высоту — полсантиметра, сантиметр и больше.

Также он перечислил правила, которые помогают ему поддерживать здоровье. Чтобы оставаться в форме, Малахов ежедневно гуляет на свежем воздухе, правильно питается и заучивает стихотворения. Кроме того, ведущий старается мыслить позитивно и не раздражаться из-за мелочей.

Ранее известная российская телеведущая Яна Чурикова призналась, что лечилась от расстройства пищевого поведения. По словам журналистки, из-за заболевания у нее тряслись руки и выпадали волосы.

