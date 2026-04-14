18:27, 14 апреля 2026Мир

Мелони ответила на призыв отложить запрет российского СПГ в ЕС

Мелони: Экономическое давление на РФ остается самым эффективным оружием
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что экономическое давление на Россию остается «самым эффективным оружием» для достижения мира на Украине. Об этом пишет Reuters.

В публикации говорится, что в ответ на вопрос о возможности ослабления Европой запрета на импорт российского газа Мелони ответила, что экономическое давление, которое они оказывали на РФ в течение этих лет, «является самым эффективным оружием для содействия установлению мира».

Премьер-министр Италии надеется, что прогресс по заключению мира между Россией и Украиной произойдет до вступления в силу запрета на импорт российского газа, который начнет действовать с 1 января 2027 года.

Трамп заявил, что позиция премьер-министра Италии Джорджи Мелони по военной операции США в Иране неприемлема.

