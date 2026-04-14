Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 14 апреля 2026Мир

Мерца назвали новым Шольцем из-за одного решения по Украине

Бруггер: Мерц стал новым Шольцем в вопросе поставок ракет Taurus ВСУ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в вопросе поставок крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) занял такую же позицию, как у его предшественника Олафа Шольца. Об этом заявила заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер, ее слова приводит издание N-tv.

«Поставка немецких крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела. Фридрих Мерц со своими оправданиями по этому вопросу стал новым Олафом Шольцем», — сказала она.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Киева есть свои собственные дальнобойные ракеты, поэтому ему не нужны Taurus от Германии. Политик добавил, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо», и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok