Мерца назвали новым Шольцем из-за одного решения по Украине

Бруггер: Мерц стал новым Шольцем в вопросе поставок ракет Taurus ВСУ

Канцлер Германии Фридрих Мерц в вопросе поставок крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) занял такую же позицию, как у его предшественника Олафа Шольца. Об этом заявила заместитель лидера парламентской фракции немецкой Партии зеленых Агнешка Бруггер, ее слова приводит издание N-tv.

«Поставка немецких крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела. Фридрих Мерц со своими оправданиями по этому вопросу стал новым Олафом Шольцем», — сказала она.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у Киева есть свои собственные дальнобойные ракеты, поэтому ему не нужны Taurus от Германии. Политик добавил, что сейчас Украина вооружена «лучше, чем когда-либо», и по этой причине не нуждается в новых вооружениях.