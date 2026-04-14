Москвичам пообещали потепление

Синоптик Ильин: В Москве к концу недели потеплеет до плюс 15

К концу недели в Москве наступит потепление. Своим прогнозом с «Аргументами и фактами» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Если во вторник, 14 апреля, столбики термометров не поднимутся выше плюс 12 градусов, то во вторую половину недели воздух прогреется до 14 градусов тепла. При прояснениях температура в Москве может достичь и плюс 15 градусов, отметил метеоролог. Ветер вплоть до среды будет северным, его скорость составит около 5-10 метров в секунду. Впоследствии, по словам Ильина, он усилится до 10-15 метров в секунду.

Погода на этой неделе будет непостоянной. Вторник будет дождливым, но гроз не предвидится. Последующие дни будут сухими, но дожди вернутся к выходным. В субботу осадки будут кратковременными, температура тем не менее останется высокой — до плюс 16 градусов — и на протяжении всей недели будет держаться выше климатической нормы на 1,5-2,5 градуса.