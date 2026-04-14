07:19, 14 апреля 2026Мир

На Украине раскрыли последствия ухода Орбана для Украины

Дипломат Прауд: Уход Орбана может привести к политическому коллапсу на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала заявил, что смена правительства в Венгрии может предзнаменовать новое продвижение России на фронте или политический крах на Украине.

«Победа [будущего премьер-министра Венгрии Петера] Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского в его борьбе до последнего украинца», — подчеркнул он.

Прауд считает, что затягивание конфликта из-за таких действий может привести к крупному политическому коллапсу в Киеве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах. Венгрия — недружественная России страна, отметил он.

