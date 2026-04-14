09:34, 14 апреля 2026Мир

Названа готовая блокировать многомиллиардный кредит Украине вместо Венгрии страна

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Словакия может заблокировать кредит Украине в 90 миллиардов евро вместо Венгрии. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

«После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому», — написал он.

Финский политик потребовал от лидеров стран Европейского союза (ЕС) признать факт поражения в конфликте на Украине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс огорчился из-за результатов выборов в Венгрии, где действующий премьер-министр страны Виктор Орбан потерпел поражение. Он назвал наследие Орбана преобразующим для Будапешта. Вице-президент также отметил, что помощь партнера была важнее прогнозов, поскольку Орбан был одним из немногих политиков из ЕС, готовых противостоять бюрократии в Брюсселе.

