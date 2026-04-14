07:06, 14 апреля 2026

Названы возможные места переговоров США и Ирана

AP: Новые переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде или Женеве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Asim Hafeez / Reuters

Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде или Женеве. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что американская сторона предлагает Женеву в качестве места переговоров. При этом также обсуждается вариант повторной встречи в Исламабаде.

Ранее сообщалось, что на переговорах США и Иран обсудили вопрос Ормузского пролива, ядерной тематики, военных репараций, снятия санкций и окончательного завершения конфликта в Иране и регионе. Однако стороны так и не подписали сделку.

