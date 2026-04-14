09:47, 14 апреля 2026Спорт

Определились все участники плей-офф НХЛ

Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Kyle Ross-Imagn / Imagn Images / Reuters

Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте лиги.

От Восточной конференции в Кубке Стэнли сыграют «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс», «Эдмонтон Ойлерс», «Юта Маммот», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс», от Западной — «Каролина Харрикейнс», «Баффало Сейбрс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинс», «Питтсбург Пингвинс», «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс».

В 15 из 16 команд выступают россияне, их нет только в «Баффало». Российский нападающий Александр Овечкин вместе с «Вашингтон Кэпиталс» остался без плей-офф НХЛ.

Плей-офф стартует 19 апреля. Регулярный чемпионат завершится в ночь на 17 апреля.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Иран заявил о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

    Все новости
