Определились все участники плей-офф НХЛ

Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026. Об этом сообщается на сайте лиги.

От Восточной конференции в Кубке Стэнли сыграют «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс», «Эдмонтон Ойлерс», «Юта Маммот», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс», от Западной — «Каролина Харрикейнс», «Баффало Сейбрс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинс», «Питтсбург Пингвинс», «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс».

В 15 из 16 команд выступают россияне, их нет только в «Баффало». Российский нападающий Александр Овечкин вместе с «Вашингтон Кэпиталс» остался без плей-офф НХЛ.

Плей-офф стартует 19 апреля. Регулярный чемпионат завершится в ночь на 17 апреля.