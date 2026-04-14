Оставившая ребенка у жестокого опекуна чиновница ответит перед судом

На Камчатке сотрудницу органов опеки заподозрили в халатности

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы органа опеки и попечительства, которая оставила ребенка у жестокого опекуна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В 2025 году несовершеннолетняя девочка осталась без матери, а отец отказался от ее воспитания. С 19 мая 2025 года ребенка должны были устроить в замещающую семью или в специализированное учреждение для детей-сирот. По версии следствия, подозреваемая не сделала этого, не проверила, как живет девочка, и не инициировала процедуру отобрания из семьи бывшего опекуна, где она находилась без законных оснований.

В результате преступления чиновницы в отношении девочки были совершены особо тяжкие преступления.

Ранее в Кемеровской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Кемеровского района Марины Коляденко и ее первого заместителя Татьяны Коноваловой, которые нажили сотни миллионов рублей на детях-сиротах.

