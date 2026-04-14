Отметки на российском уничтожителе БЭК показали на фото

13:52, 14 апреля 2026

Отметки об уничтоженных БЭК Киева заметили на российском Ка-29
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корабельный вертолет Ка-29 авиации Военно-морского флота России, который используют для уничтожения безэкипажных катеров (БЭК) Киева, получил отметки об уничтоженных целях. Соответствующий снимок показал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото можно заметить пять отметок о пораженных целях на борту Ка-29. На вертолет нанесли четыре силуэта базовых БЭК и одно изображение катера с ракетой. Это может указывать на уничтожение зенитного БЭК, который оснащают ракетами Р-73.

В арсенал Ка-29 входит встроенный четырехствольный пулемет 9-А-622 калибра 7,62 миллиметра. Также вертолет можно вооружить контейнерами с пушками ГШ-23 калибра 23 миллиметра.

В июне 2024 года появился ролик, демонстрирующий применение установленных на вертолете ГШ-23 для поражения БЭК противника. Пушка со скорострельностью до четырех тысяч выстрелов в минуту способна эффективно поражать быстроходные морские цели.

