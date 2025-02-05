«Он был ужасным человеком». Как отец Илона Маска стал героем российских СМИ и что известно о скандальном бизнесмене?

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск в третий раз за последние десять месяцев приехал в Россию. На этот раз 80-летний бизнесмен посетил Нижний Новгород, чтобы признаться журналистам в любви к водке и произнести несколько слов на русском языке, и был замечен на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Российские СМИ продолжили пристально следить за его перемещениями по стране, однако некоторые блогеры были возмущены тем, что из него делают авторитетного спикера, и напомнили, что сам Илон Маск давно вычеркнул отца из жизни. «Лента.ру» разбиралась, почему новости про Эррола Маска вызывают такой ажиотаж и почему знаменитый сын прекратил с ним общение.

Почему Россия — супердержава, понимаешь именно тогда, когда встречаешься с ее людьми. Неудивительно, что страна дала миру столько выдающихся композиторов, писателей, изобретателей... В России высокая конкуренция, что замечательно, а ее граждане умны, энергичны и трудолюбивы Эррол Маск предприниматель

Визит в Россию стал третьим для Эррола Маска

Каждая поездка Эррола Маска в Россию сопровождается повышенным вниманием к нему местных СМИ. Южноафриканский бизнесмен с удовольствием комментирует самые разнообразные аспекты жизни в России, рассыпаясь в комплиментах не только руководителям страны, но и простым жителям.

Его высокая популярность у журналистов не должна удивлять: Маск-старший занимает выраженную пророссийскую и, соответственно, антиукраинскую позицию, а также критикует санкционную политику Запада.

Региональные и федеральные медиа освещают практически каждый шаг гостя с громкой фамилией, например, посещение чемпионата страны по бразильскому джиу-джитсу или то, что ему подарили виниловые пластинки с записями Высоцкого и хохлому.

Эррол Маск на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

«Я считаю, что все санкции — это абсолютная чепуха. И когда я приезжал в прошлый раз в Россию и увидел Москву, я сказал, что это самый лучший город на Земле. Потому что западным странам есть чему здесь позавидовать. Потому что здесь действительно восхитительная страна с восхитительными людьми, у которых очень много планов и возможностей. И говорить плохо о вашей стране можно только, наверное, из зависти», — констатировал Эррол Маск, беседуя с журналистами в Нижнем Новгороде, который он посетил в рамках своего двухнедельного делового визита.

Среди других свежих высказываний бизнесмена, разлетевшихся по российским медиа, — похвалы «высоким стандартам красоты» россиян, сравнение Вашингтона с гетто на фоне Москвы, а также уверенность в том, что женщины однажды будут жить до 150 лет

Кроме того, он охотно комментировал перспективу установки на своем смартфоне мессенджера MAX, оценивал вероятность существования внеземной жизни, а еще — совсем уж неожиданно — перспективы экс-главного тренера хоккейного СКА, а ныне члена совета директоров столичного «Динамо» Бориса Ротенберга продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге в Северной Америке.

Но главным публичным событием с участием Маска стала пасхальная служба в храме Христа Спасителя, на которой также присутствовал Владимир Путин. С отцом американского миллиардера президент России беседовать не стал, да и о прошлом их контакте известно только со слов самого бизнесмена, не уточнившего, когда это произошло.

Кроме нас на той встрече присутствовало еще много других лиц. Продолжалась она более часа. Господин Путин уделил мне несколько секунд. Он пожал мне руку и сказал: «Добро пожаловать в Россию!» Эррол Маск предприниматель

Столь пристальное внимание — будто речь идет о первом лице ведущей мировой державы — в конце концов бросилось в глаза блогерам.

Например, предприниматель и блогер Андрей Третьяков удивился тому, что Эррола Маска считают статусным экспертом. «Из него вообще делают почти локальную знаменитость. Там уже не просто брали комментарии: доходило до того, что съемочная группа ездила по заведениям и показывала, что он пробовал, что ему понравилось, где он ел и чем восторгался», — написал Третьяков.

Знаете, какой мой любимый кейс в российской медийке? Это, несомненно, отец Илона Маска — человек, который по большому счету не нужен самому Маску и с которым у того давний конфликт, да и, в принципе, никаких других достижений, кроме того, что он когда-то *** рандомную женщину и появился Илон Андрей Третьяков предприниматель

«А кто-нибудь понимает, зачем все российские федеральные СМИ так пиарят отца Илона Маска? В чем вообще смысл? Отец Илона Маска сходил на хоккей в Казани. Отец Илона Маска стал диджеем. Отец Илона Маска похвалил мессенджер МAX. Чем вообще этот мужик знаменит (кроме того, что Илона Маска родил)? — задался аналогичным вопросом Telegram-канал "Под лед". — Ладно, раньше были [Стивен] Сигал и [Жерар] Депардье. Эти хоть актеры довольно известные. А это вообще кто? Ну и что дальше будет? Дед [актрисы] Сидни Суини? Племянник [певицы] Тейлор Свифт? Внебрачный сын [рэп-музыканта] Кендрика Ламара?»

«Мои друзья называли его свиньей»

Маск-старший рассказал журналистам, что наиболее известный из его сыновей хочет приехать в Россию и обязательно это сделает. Он пообещал справиться у Илона о его планах после окончания собственной поездки по стране.

Однако сделать это наверняка будет непросто: миллиардер избегает общения с родным отцом на протяжении многих лет. Виной всему — длинный шлейф обвинений в растлении малолетних, так и не вылившийся, впрочем, в громкие уголовные дела

«Он был ужасным человеком, — говорил Илон Маск в интервью Rolling Stones в 2017 году дрожащим голосом. — У моего отца есть тщательно продуманный план зла. Вы даже не представляете, насколько это ужасно. Он совершил почти все преступления, все злодеяния, которые только можно себе вообразить».

Маск-старший родился в 1946 году в Претории — административной столице ЮАР, которая тогда называлась Южно-Африканским Союзом. Его отец был местным жителем, служившим криптографом в британской военной разведке во время Второй мировой, мать — англичанка из Ливерпуля. Во время учебы в школе Эррол познакомился с Мэй Холдеман, на которой женился в 1970-м, а спустя год появился на свет их первенец — Илон.

Всего у пары родилось трое детей, но брак оказался не особенно успешным, в отличие от карьеры молодого инженера, уже в 1970-х ставшего партнером в уважаемой компании и членом городского совета Претории, а также совладельцем изумрудной шахты, магазина автозапчастей и нескольких объектов недвижимости. Маск и Холдеман развелись в 1979-м, а в своих мемуарах она много лет спустя упомянула о склонности бывшего супруга к насилию.

«Все мои знакомые называли его свиньей, потому что он плохо обращался со мной на публике. И я слишком боялась рассказать кому-нибудь [о более страшных вещах]. Как и любая женщина, пережившая насилие, я испытывала стыд и считала, что совершила ошибку. Понимаете? Он снова и снова твердил мне, что я глупая, уродливая, скучная. Он был очень богат, но позаботился о том, чтобы у меня ничего не было», — рассказывала Холдеман.

Эррол Маск, которого первого жена обвиняла в насилии, спустя несколько десятилетий посетил организованную «Царьград ТВ» конференцию «Форум будущего 2050» Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Илон Маск тогда решил остаться жить с отцом, однако позднее сожалел об этом. Он вспоминал, как однажды дал отпор школьному хулигану, ввязавшись с ним в драку, но проиграл. После этого Маск-старший «потерял контроль над собой, вышел из себя, как это часто с ним случалось», и битый час отчитывал ребенка.

В 1989-м 17-летний Илон Маск покинул ЮАР и отправился в Соединенные Штаты. Его отец к тому времени снова женился и снова развелся — его избранницей была модель Сью Уилсон, детей у пары не было.

«Стало только хуже»

Самым скандальным браком Эррола Маска стал третий. Бизнесмен, которому тогда было 45 лет, женился на Хайде-Мари Безуйденхаут — молодой вдове с тремя маленькими детьми от первого супруга, погибшего в автокатастрофе. Пара сыграла свадьбу в 1992-м, вскоре у них родился общий ребенок, а в 1993-м четырехлетняя дочь Безуйденхаут рассказала тете, что отчим усадил ее на мусорные баки возле семейного дома в Претории и начал трогать.

Тетя и другие родственники обратились в полицию, но страна в те годы проходила через демонтаж апартеида, сопровождавшийся в том числе вооруженными беспорядками, из-за чего должного внимания проблеме так и не уделили. Десятилетиями позже журналисты пытались выяснить, на каком этапе заглохло расследование, однако сделать этого не удалось.

Безуйденхаут ушла от Маска. У нее был еще один короткий брак в середине 1990-х, но, когда распался и он, она угодила в психиатрическую лечебницу с депрессией. Их общая с Эрролом Маском дочь осталась жить с ним, а дети от первого мужа оказались в социальном центре. Пройдя лечение, Безуйденхаут в 1999 году снова вышла замуж за Эррола Маска.

Вскоре после этого у них родилась еще одна дочь, а в 2002-м уже ставший миллионером Илон Маск перевез отца с его семьей в Калифорнию. Там Маск-младший купил им дом за пару миллионов долларов, машины и небольшую яхту. Однако через несколько месяцев ситуация вновь вышла из-под контроля, когда вся семья, за исключением ее главы, собиралась в кино.

14-летняя падчерица Маска-старшего Яна забыла толстовку и помчалась за ней домой. Зайдя в свою спальню она обнаружила, что отчим обнюхивает ее грязное нижнее белье

Безуйденхаут вызвала полицию и в очередной раз подала на развод, которым в итоге не стала заниматься в США и окончательно оформила в ЮАР в 2005-м. Полиция Лос-Анджелеса до сих пор отказывается комментировать материалы того дела, однако, по данным расследования The New York Times, все свелось к выдаче запретительного ордера на приближение Эррола к подростку. Сам подозреваемый заявил, что решил убраться в комнате падчерицы, поскольку после возвращения из деловой поездки застал дом в «ужасном состоянии».

Опыт доказывал, что ничего нельзя было сделать. Ничего, абсолютно ничего. Мне хотелось бы, и я перепробовал все: угрозы, поощрения, логичные аргументы, эмоциональные аргументы, все, чтобы попытаться изменить отца к лучшему, а он… нет, стало только хуже Илон Маск миллиардер

После этой истории Илон Маск сначала переселил отца на яхту, а затем купил ему билеты в Преторию, практически полностью разорвав отношения с ним. В своей автобиографии он подтвердил, что Маск-старший в те годы оказывал «неприятное внимание» своей падчерице.

«Не надо, папа!»

Безуйденхаут и четверо ее детей вернулись в ЮАР в 2004 году, а в 2006-м 16-летний сын женщины от первого мужа повторил его судьбу, разбившись в автокатастрофе. В это время она находилась в достаточно плачевном финансовом положении, несмотря на финансовую помощь Илона Маска.

Ее дочь Яна после гибели брата пристрастилась к наркотикам. В отчаянии Безуйденхаут вновь сблизилась с Эрролом Маском, пусть и не в романтическом смысле. Однако ему было разрешено видеться с выросшими детьми. Однажды в 2009 году Яна, которой тогда был 21 год, вернулась домой из колледжа. Едва она переступила порог дома, как Маск-старший схватил ее и поцеловал, засунув свой язык ей в рот.

Эррол Маск в Большом театре через 16 лет после инцидента с поцелуем Фото: Pavel Bednyakov / Pool via Reuters

Девушка написала заявление в полицию, потребовав запретить мужчине приближаться к ней. В том же документе она утверждала, что он приставал не только к ней и к ее сестре в 1993-м, но и к покойному брату, когда тот был ребенком. Сам Эррол Маск отбивался от обвинений, заявляя, что бывшая падчерица сама набросилась на него, пока он спал в гостиной.

В 2011-м Илон Маск помог Яне пройти реабилитацию из-за ее проблем с запрещенными веществами. После этого она смогла вернуться к нормальной жизни, однако после расставания с бойфрендом в 2017-м, когда ей было 29 лет, судьба вновь свела ее с Эрролом Маском.

Мы были одинокими, потерянными людьми. Одно привело к другому — можете назвать это божьим промыслом или планом природы Эррол Маск предприниматель

Она появилась в его доме в надежде на утешение, а через два месяца позвонила и сообщила, что беременна. ДНК-тест подтвердил, что отец мальчика — 71-летний бизнесмен. Сам он утверждал, что бывшая падчерица родила от него еще и в 2019 году, однако девушка это опровергает, называя отцом второго ребенка другого человека.

В 2022-м в Претории повторилась история почти 30-летней давности. Тогда, в 1993-м, на домогательства со стороны Эррола Маска пожаловалась его четырехлетняя падчерица, а на этот раз — пятилетний сын. Об этом родственнице написала бабушка малыша Хайде-Мари Безуйденхаут, она же — дважды бывшая жена его отца.

Он сказал: «Папа трогает меня за задницу», [в ответ на что] он кричал: «Не надо, папа» Хайде-Мари Безуйденхаут бывшая жена Эррола Маска

Вновь последовало обращение в полицию. Началось расследование, однако оно, как и предыдущие, быстро сошло на нет — детективы не рискнули выстраивать дело против уважаемого внутри страны бизнесмена, основываясь на словах пятилетнего ребенка. В итоге прокуратура закрыла дело «из-за отсутствия доказательств».

«Доказательств не было, потому что это полная чушь», — емко прокомментировал это решение сам Эррол Маск.

Других скандалов с тех пор не происходило, а сам бизнесмен начал активно путешествовать по миру. Он действительно уделяет большое внимание России, однако только в 2025 году посещал еще и ОАЭ, Боснию и Герцеговину, Сербию и Индию. Практически во всех этих странах он, как и в России, восторженно отзывался о местных жителях, достопримечательностях и культуре.