13:10, 15 апреля 2026

Пашинян: Армения не собирается шантажировать Евросоюз по поводу интеграции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Армения не планирует шантажировать Евросоюз (ЕС) по поводу своей интеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Да, мы приняли закон о начале процесса по членству в Европейском союзе, но наша стратегия заключается в том, что мы не собираемся применять инструменты шантажа», — заявил Пашинян.

По его словам, ключевым для республики является соответствие высоким европейским стандартом, а вопрос о вступлении в ЕС будет иметь политический характер.

Ранее Пашинян поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые состоялись 12 апреля. По его словам, прошедшие выборы отражают волю венгерского народа.

