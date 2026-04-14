Пашинян высказался о шантаже Евросоюза

Пашинян: Армения не собирается шантажировать Евросоюз по поводу интеграции

Армения не планирует шантажировать Евросоюз (ЕС) по поводу своей интеграции. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Да, мы приняли закон о начале процесса по членству в Европейском союзе, но наша стратегия заключается в том, что мы не собираемся применять инструменты шантажа», — заявил Пашинян.

По его словам, ключевым для республики является соответствие высоким европейским стандартом, а вопрос о вступлении в ЕС будет иметь политический характер.

Ранее Пашинян поздравил лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах, которые состоялись 12 апреля. По его словам, прошедшие выборы отражают волю венгерского народа.