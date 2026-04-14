Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
14 апреля 2026

Перечислены лучшие советы для занятий спортом после 60 лет

Врач Бродерик рекомендовала тренироваться 150 минут в неделю после 60 лет
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: eggeegg / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевты Джули Бродерик и Фиона Кеннеди из Тринити-колледжа в Дублине перечислили лучшие советы для занятий спортом после 60 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперты рекомендовали ежедневную физическую активность продолжительностью не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной тренировки, включая упражнения на силу, равновесие и гибкость не реже двух раз в неделю. Основной акцент нужно делать на правильной технике движений, а не на скорости или количестве повторений.

Врачи отметили, что регулярность важнее интенсивности: необходимо минимизировать сидячий образ жизни и постепенно увеличивать нагрузку. Такой подход поможет укрепить сердце, суставы и общее самочувствие, продлевая активную жизнь.

Ранее тренер Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Она посоветовала включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok