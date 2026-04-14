Перечислены лучшие советы для занятий спортом после 60 лет

Врач Бродерик рекомендовала тренироваться 150 минут в неделю после 60 лет

Физиотерапевты Джули Бродерик и Фиона Кеннеди из Тринити-колледжа в Дублине перечислили лучшие советы для занятий спортом после 60 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперты рекомендовали ежедневную физическую активность продолжительностью не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут интенсивной тренировки, включая упражнения на силу, равновесие и гибкость не реже двух раз в неделю. Основной акцент нужно делать на правильной технике движений, а не на скорости или количестве повторений.

Врачи отметили, что регулярность важнее интенсивности: необходимо минимизировать сидячий образ жизни и постепенно увеличивать нагрузку. Такой подход поможет укрепить сердце, суставы и общее самочувствие, продлевая активную жизнь.

